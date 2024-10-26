ضبط سائق مينى باص دهس شخصا وأودى بحياته أعلى كوبري أكتوبر ببولاق أبو العلا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مينى باص لإصطدامه بشخص وأودى بحياته أعلى كوبري أكتوبر ببولاق ابو العلا.

تلقى قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مصادمة أعلى كوبرى 6 أكتوبر بدائرة القسم، وفرار قائد السيارة.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة مرتكبة الواقعة "مينى باص" وقائدها "مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونياً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

