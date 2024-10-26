سقوط عصابة النصب على راغبي تبديل العملات بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم وكذا تقليد العملات المحلية والأجنبية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق إستدراج راغبى إستبدال العملات الأجنبية إلى العملة المحلية عبر مواقع التواصل الإجتماعى والإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية ، عملات أجنبية مقلدة") ، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأضافا بتحصلهما على العملات "الأجنبية المقلدة" المضبوطة بحوزتهما من (عاطل "تم ضبطه"( ، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – الأجهزة والأوراق والمعدات المستخدمة فى عملية تقليد العملات) ، وبمواجهته أقر بتقليد العملات الأجنبية بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

