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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مغادرة الطائرة الإغاثية الثالثة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي لدعم الشعب اللبناني

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان
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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الطائرة السعودية تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذه الظروف الحرجة.

مطار الملك خالد الدولي بالرياض مركز الملك سلمان مطار رفيق الحريري لبنان