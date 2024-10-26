مغادرة الطائرة الإغاثية الثالثة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي لدعم الشعب اللبناني

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الطائرة السعودية تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذه الظروف الحرجة.