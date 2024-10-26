صندوق التنمية الحضرية: المرحلة الأولى من مبادرة «داره» تستهدف 13 محافظة

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إنه بدعم القيادة السياسية كان لديهم القدرة على إقامة مجتمعات عمرانية جديدة في عواصم المحافظات، مشددًا على أنه تم تنفيذ عدد كبير من هذه المناطق واليوم بدأت مرحلة تسليم العقود للمرحلة الأولى بمدينة السويس ضمن المبادرة الرئاسية «داره».

وأوضح صديق، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة تطوير عواصم المحافظات بمرحلتها الأولى تستهدف 13 محافظة بـ 24 مشروعا، مؤكدًا أنهم شاركوا في معرض تسويقي بالمملكة العربية السعودية وحصل صندوق التنمية الحضرية على أعلى نسبة تسويق بين كافة الشركات التي عرضت بالمعرض.

وشدد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، على أن المرحلة الأخيرة من المشروعات بدأت العمل على التطوير ليشمل المشروع على مرافقه وخدماته وله إدارة وأمن وحراسة ويتم دراسة قبل تسكين الوحدات السكنية، منوهًا بأن المشروعات بمحافظة السويس أقل المشروعات سعرًا في البيع لأهالي السويس، مؤكدًا أن الإقبال كان شديدا على المشروعات بالمحافظة.