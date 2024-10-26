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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"أكسيوس الأمريكي": إسرائيل أوضحت لإيران مسبقا المواقع المستهدفة خلال الهجوم

مقاتلات إسرائيلية
مقاتلات إسرائيلية
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أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر، اليوم السبت، أن إسرائيل أوضحت لإيران مسبقا المواقع التي سيتم استهدافها خلال الهجوم، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين، أن إسرائيل وجهت ضربات جوية لإيران، وذلك بالتزامن مع تقارير تفيد بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها على علم بتقارير الانفجارات في إيران ويجري التحقق منها، بينما أكد مسؤولون إسرائيليون، أن الجيش بدأ ضربات في إيران.

شنت إسرائيل فجر السبت، هجومًا عسكريًا مباشرًا على الأراضي الإيرانية، في تطورٍ يمثل أول ضربة مُعلنة رسميًا على العمق الإيراني، إذ أكد المُتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي العميد دانيال هاجاري، أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات وصفها بالدقيقة، استهدفت منشآت عسكرية وصناعية إيرانية، ردًا على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل خلال الأشهر الماضية.

د موقع أكسيوس الأمريكي إسرائيل إيران ضربات جوية طهران