مع تقلبات الطقس.. 7 أطعمة ترطب جسمك وتقوى مناعتك

بعد تقلبات الطقس وتغير المناخ ، يعاني الكثير من الأشخاص من نقص الفيتامينات والمعادن، و للتغلب علي هذه التغيرات الجوية ، والتي تمثل لنا الكثير من التحديات الصحية، كما يحتاج الجسم في هذه الفترة إلى إجراء بعض التجديد للحفاظ على مستويات الترطيب الجيدة ، وهناك 7 أغذية يمكن أن تساعد جسمك على البقاء رطبا أثناء فترة تغيير الفصول، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أو انديا".

الخيار

يعد الخيار مصدر جيد للترطيب، حيث يحتوي على حوالي 95% من الماء، فهو منخفض السعرات الحرارية كما أنه غنى بفيتامين ك، سي ، ويمكن اضافة الخيار في السلطات أو إلى السندويشات أو كوجبة خفيفة لها مذاق جيد مع الحمص أو صلصة الزبادي.

الكرفس

يحتوي الكرفس علي حوالي 95% من الماء وهو إضافة رائعة لنظامك الغذائي أثناء التغيرات الموسمية، كما أنه مصدر رائع للألياف وفيتامين ك والبوتاسيوم، ويمكنك إضافة الكرفس إلى السلطات أو خلطه فى العصائر للحصول على ترطيب للجسم .

الفراولة

الفراولة طعمها لذيذ و مرطبة، حيث يصل مكونات الماء فيها حوالى 91%، وهي غنية بفيتامين سي والمنجنيز ومضادات الأكسدة، ويمكن إضافة الفراولة إلى العصائر الطازجة أ

أو وجبة الشوفان في الصباح أو الزبادي أو الاستمتاع بها كوجبة خفيفة.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو مشروب طبيعي غنى بالإلكتروليتات ومرطب، فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على إلكتروليتات أساسية مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، استمتع بماء جوز الهند مع أضفته إلى العصائر أو تناوله كمشروب لتجديد السوائل والماء أثناء النشاط البدنى.

البرتقال

البرتقال مصدرا رائع لفيتامين سي و يحتوي على حوالي 86٪ من الماء، وهو يعتبر عصير خفيف ومنعش ويمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الترطيب لديك، ويمكنك إضافة شرائح البرتقال إلى السلطات أو مزجها في العصائر .

الفلفل الحلو

يتكون الفلفل الحلو، وخاصة الأنواع الحمراء والصفراء، من حوالى 92% من الماء وهو غني بفيتاميني A و C، ويمكن تناوله نيئ في السلطات أو مشوي أو مضاف إلى الأطعمة المقلية، حيث أن قوامه الحلو والمقرمش يجعله خيارًا رائعًا ومرطبًا للوجبات الخفيفة.

الكوسة

الكوسة هي نوع جيد بالفيتامينات والمعادن وهو من الخضراوات الغنية بالمياه، حيث تحتوى على حوالى 95% من الماء، و منخفضة السعرات الحرارية وعالية العناصر الغذائية مثل فيتامين C والبوتاسيوم، ويمكن إضافة الكوسة إلى السلطات أو شويها كطبق جانبي، أو إضافتها لطبق الشوربة ، حيث يمكن أن يساعد إضافتها إلى وجباتك في تعزيز الترطيب خلال التغيرات الموسمية.