رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى تجنب التصعيد عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ضرورة تجنب حدوث المزيد من التصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الضربات الإسرائيلية على إيران.

وحث ستارمر - خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم /السبت/ أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - جميع الأطراف على ضبط النفس، داعيا إيران إلى عدم الرد على الضربات.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني - الذي يتواجد حاليا في ساموا للمشاركة في قمة الكومنولث المنعقدة هناك، على مواصلة العمل مع الحلفاء لخفض التصعيد في أنحاء المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم شن غارات جوية ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.