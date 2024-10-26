"إرنا": مصفاة النفط الرئيسية في طهران تزاول نشاطها الطبيعي بعد الهجوم الإسرائيلي

نفى مسئول إيراني استهداف مصفاة النفط الرئيسية في طهران في الهجوم الإسرائيلي الأخير على أهداف في إيران صباح اليوم السبت، مؤكدا أن المصفاة تزاول نشاطها الطبيعي كالمعتاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم مصفاة طهران شاكر خفائي، قوله" إنه لم يحدث أي هجوم على منشآت هذه المصفاة والإنتاج في هذه الوحدة التكريرية مستمر كالمعتاد".

كما نفى خفائى أي هجوم على منشآت تكرير النفط في طهران وأكد على الاستعداد التام للدفاع والتأهب لإدارة الأزمات في هذه المصفاة تحسبا لأي حوادث محتملة.