نقيب أطباء لبنان: الاستهدافات المباشرة من الاحتلال الإسرائيلي تهدد القطاع الصحي

أكد نقيب الأطباء اللبنانيين الدكتور يوسف بخاش، أن الاستهدافات المباشرة والمستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقطاع الصحي والطبي تشكل تهديدا حقيقيا وتفاقم الأزمات التي يعاني منها النظام الصحي.

وقال الدكتور يوسف بخاش - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (النيل للأخبار) - "إن القطاع الطبي والصحي في لبنان تعرض إلى ضرر كبير منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد".

وأضاف قلائلا "أن حوالي 22 مستشفى تعرضت لأضرار جزئية؛ مما أدى إلى تعطيل أنابيب الأكسجين وبعض الأجهزة الطبية".. موضحا أن "القطاع الصحي تمكن حتى الآن من معالجة أكثر من 12 ألف مصاب من آثار العدوان الإسرائيلي؛ مما يظهر صموده وقدرته على مواجهة التحديات رغم الظروف القاسية التي يمر بها".