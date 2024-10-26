شهداء ومصابون فلسطينيون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدة "جباليا النزلة" شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لأبشع المجازر والتطهير العرقي والنزوح القسري منذ 22 يوما.

وأعلنت مصادر طبية - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /السبت/ - استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لعدد من المنازل في "جباليا النزلة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر في شمال قطاع غزة، وتحديدا في جباليا، مع دخول الحرب يومها الـ386.

وبحسب المصادر ذاتها: "لا زالت الكوادر الطبية متواجدة في مستشفى (كمال عدوان) مع الجرحى والمرضى، بعد إخراج قوات الاحتلال المرافقين وبعض النازحين من النساء والأطفال، وإجبار النازحين الذكور على خلع ملابسهم قبل اعتقال بعضهم، وقيامه بتجميع الكوادر الطبية واحتجازهم في غرفة واحدة، مع استدعاء عدد منهم".

وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم، بنسف مبانٍ سكنية في محيط مقبرة الفالوجا بمخيم جباليا، في حين تقوم الزوارق الحربية بإطلاق نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة.