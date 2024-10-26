المتهم بقتل طالب المطرية أمام النيابة: لم أقصد قتله

أمرت نيابة المطرية حبس متهم قتل طالب 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة

وقال المتهم في اعترافاته أنه والطالب جيران ويقوم بركن سيارته في الشارع إلا أن المجني عليه يوم الحادث رفض وتحجج أنه لا يستطيع المرور .

وأضاف المتهم نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة وتعدي كل منهما علي الأخر بيده فقام الأول باستخدام سلاح أبيض محاولا تهديد المجني عليه به قائلا لم أقصد قتله لكن السلاح خانني و طعنته طعنة نافذة أسقطته غارقا في دمائه.

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عامل وطالب وسقوط الأخير قتيلًا.

وبالانتقال والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وطالب بسبب ركنة السيارة، تعدى على إثرها الأول على الأخير ثم طعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقًا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

