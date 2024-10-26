رئيس منظمة القضاء العسكري الإيراني: المضادات الجوية تصدت للعدوان الإسرائيلي بنجاح

أعلن رئيس منظمة القضاء العسكري الإيراني، محمود الهاشمي الشاهرودي، اليوم السبت، أن المضادات الجوية تصدت للعدوان الإسرائيلي بنجاح، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإيراني تمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.

وفي بيان صادر عن الدفاع الجوي الايراني: "رغم التحذيرات الإيرانية المتكررة للكيان المحتل حول تجنبه لأي شكل من المغامرات لكنه فجر اليوم قام بخطوة تصعيدية بالهجوم على نقاط في مراكز عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، وتمكن الدفاع الجوي من صد الهجمات بنجاح رغم تسجيل أضرار محدودة في بعض النقاط وأبعاد الحادث قيد الدراسة".

و أعلنت إسرائيل بدء هجومها على إيران بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، ردا على هجوم طهران الصاروخي في الأول من أكتوبر الجاري.