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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نفي إيراني لصحة صور ومقطع فيديو متداول بشأن الهجوم الإسرائيلي

ايران
ايران
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أكدت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء اليوم السبت، أن الصور التي نشرتها بعض وسائل الإعلام العالمية ومقطع فيديو ونسبته إلى الهجوم الإسرائيلي، "هي صور قديمة ولا علاقة لها باعتداءات الساعات الأخيرة".
وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الصورة الأولى تتعلق بـ "انفجار مصفاة طهران في يونيو 2021" والصورة الثانية تتعلق بـ "تفجير بيروت في أكتوبر 2024".
وأشارت إلى أن مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام لا علاقة له بالعدوان الإسرائيلي على إيران ويتعلق بالهجمات الإسرائيلية على بيروت في الأيام القليلة الماضية.

مصفاة طهران إيران