كاتب صحفي: الدولة تهدف إلى خلق جيل واع ومثقف.. وإشادات دولية بمبادرة «بداية»

قال بلال الدوي، الكاتب الصحفي، إن تفعيل المبادرات الرئاسية وطبيعة عملها يختلف من محافظة لأخرى من خلال جمع البيانات وأشكال وطرق تقديم الخدمة، موضحًا أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» عملت في البداية على جمع بيانات المواطنين وتصنيفها ليكون لها القدرة على تقديم الخدمات للمواطنين لتحقيق أهدافها.

وأشار «الدوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الدولة المصرية تتعاون معًا وتتكاتف من أجل تطبيق قيم الولاء والإنتماء وتحقيق الاستقرار الداخلي بالدولة، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في الدولة يكون من خلال تحقيق أهداف مبادرة «بداية» بخلق جيل واعي ومثقف ويلقى الاهتمام و الرعاية من الدولة من خلال تحسين النظام الصحي وبعض الخدمات المحيطة بهم منها التعليم وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن نجاح مبادرة بداية كان نتيجة للجهود المبذولة في الإعلام ودوره في تقديم الوعي للناس، موضحًا أن مبادرة بداية وصلت سيطها إلى الخارج.

وتابع: «مبادرة بداية تقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات بما فيهم المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني والأزهر الشريف، وبالتالي فإنه سيكون هناك عدالة في توزيع الخدمات، فضلا عن تطوير في بعض الخدمات الأخرى، للوصول إلى أعلى جودة من الخدمات التي تقدم للمواطن المصري».