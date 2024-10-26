وكيل زراعة البحيرة: توفر تقاوي القمح لزراعة 355.153 ألف فدان

أجرى الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، زيارة تفقدية لضمان توفير تقاوي القمح الجيدة والمعتمدة في منافذ البيع التابعة للمديرية بمراكز المحافظة، تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التي حثت على ضرورة تكثيف المتابعة وضمان توافر جميع مستلزمات الإنتاج استعدادًا لموسم القمح القادم.

وأكد الدكتور عطية عزام، في تصريحاته له اليوم السبت، على أهمية حصر المحاصيل الشتوية بدقة وتأكيد على توفر التقاوي المعتمدة في الجمعيات الزراعية، خاصة في ظل الاقبال المتزايد على التقاوي لبدء زراعة الموسم الشتوي.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، إلى أن المساحة المستهدفة لزراعة محصول القمح في المحافظة هذا العام تصل إلى 355.153 فدان، مؤكدًا على ضرورة التعاون واليقظة لضمان نجاح المحاصيل وتقديم الدعم اللازم للمزارعين، مع التأكيد على أهمية إقامة ندوات توعوية لتعزيز المعرفة الزراعية بين المزارعين خلال هذه الفترة المهمة.

ووجّه الدكتور حسني عزام، وكيل وزارة الزراعة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية خلال فترة زراعة القمح، المحصلة الاستراتيجية الرئيسية في مجال الأمن الغذائي.

وأكد عزام على أهمية الوجود الفعّال مع المزارعين في الحقول لتوجيههم حول استخدام التقاوي الجيدة المعتمدة وفقًا لسياسة الصنفية المعمول بها في كل محافظة، ما يحقق أعلى مستويات الإنتاجية ويعود بالنفع على الفلاحين.

وأوضح أن اللجان الميدانية ستقوم بتوعية المزارعين حول أسعار التقاوي لهذا العام، حيث تبلغ 2200 جنيه للأردب بجودة 23.5%، و2150 جنيه للإردب بجودة 23%، و2100 جنيه للإردب بجودة 22%، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بالأسعار العالمية لضمان مصلحة الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل.

وأكد الدكتور حسنى عزام، وكيل وزارة الزراعة، على رفع درجة الاستعداد لأقصى حد من خلال جهود مكثفة ومبادرات متعددة، حيث تركز هذه الجهود على تكثيف برامج التوعية الموجهة للمزارعين، وتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة، وتوفير خدمات الميكنة الحديثة، وتقديم الإرشاد الزراعي المناسب.

وفي إطار التعاون الشامل، يتم تنفيذ مبادرة "ازرع" بالتعاون مع التحالف الوطني لتوفير تقاوي القمح بتخفيض 50% من تكلفتها، بهدف زراعة مساحة تقدر بـ 130000 فدان في محافظة البحيرة، تعمل هذه المبادرة على دعم المزارعين وتشجيعهم على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية اتباع الخطط المحكمة والاعتماد على الخريطة الصنفية في اختيار التقاوي المناسبة، بهدف تحقيق أقصى مستويات الإنتاجية، حيث من المتوقع زراعة أصناف مثل مصر3، مصر4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، وسدس 15 في محافظة البحيرة، حيث تصل المساحة المخطط زراعتها هذا العام إلى 355.719153 فدان.

محافظة البحيرة تتقدم بخطى ثابتة نحو زراعة القمح المستدامة والمنتجة

وأكد المهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة بمحافظة البحيرة، على جهود مكثفة تستهدف توعية المزارعين بأحدث تقنيات الزراعة وكيفية مقاومة الحشائش الضارة، بهدف تعزيز الإنتاجية وتحقيق محاصيل متميزة.

تضمنت الجهود المبذولة تنظيم ندوات توعوية من قبل الجهاز الإرشادي بالمديرية، لتشجيع المزارعين على زراعة القمح على المصاطب، وذلك لزيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه بشكل فعال.

وفي سياق متصل، تم إنشاء حقول إرشادية بمساحة 300 فدان لموسم القمح الحالي، بالإضافة إلى 500 فدان ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، مع تشكيل لجان من الإدارة الزراعية لمتابعة تطبيق التقنيات الحديثة وضمان تحقيق أقصى استفادة من الزراعة.

وأشار مدير عام الشؤون الزراعية بالمحافظة، إلى الفوائد الكبيرة التي توفرها التقنيات المتطورة، مثل زراعة المحاصيل على المصاطب، لتحقيق زيادة في الإنتاجية وترشيد استهلاك الموارد المائية، ما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية وزيادة كفاءة الإنتاج بشكل عام.