الكشف عن القميص الثالث للنادي الأهلي..صور

كشفت الشركة الراعية للنادى الأهلى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن القميص الثالث لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد.

وظهر خلال الإعلان الخاص بالقميص الثالث للنادي الأهلي فى نجوم الفريق الأحمر على رأسهم وسام أبو على وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد وهم يرتدون القميص الثالث للأهلى.

وسبق وأعلنت الشركة الراعية للأهلى القميص الثانى الذى جاء لونه أزرق قاتم مع أصفر، وظهر فى إعلان الشركة الراعية الثلاثى على معلول وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة يرتدون القميص الثانى للأهلى.

وفى وقت سابق، أعلن النادي الأهلي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن القميص الأول الذي سيرتديه الفريق فى الموسم الجديد، وجاء إعلان الأهلي بنشر صور لبعض لاعبي فريق الكرة بجانب لاعبات فريق السيدات بالنادي.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ويستعد الأهلي لمواجهة العين الإماراتي المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال.