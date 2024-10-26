إعلام أمريكي: الهجمات الإسرائيلية تجنبت المناطق السكنية وركزت على الأهداف العسكرية

أفاد إعلام أمريكي نقلًا عن مجلس الأمن القومي، اليوم السبت، أن الهجمات الإسرائيلية تجنبت المناطق السكنية وركزت على الأهداف العسكرية ولم تشارك واشنطن في العملية.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن بدء تنفيذ ضربات وصفتها بالدقيقة، على أهداف عسكرية في إيران، بحسب وكالة رويترز.

وأفادت صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، اليوم السبت، أن 100 طائرة مقاتلة تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

وامتدت الضربات الإسرائيلية لتشمل عدة مدن إيرانية رئيسية، إذ سجلت انفجارات في العاصمة طهران ومدن كرج وأصفهان وشيراز.

وكشفت مصادر استخباراتية غربية نقلًا عن صحيفة نيويورك تايمز، عن استهداف منشآت عسكرية حساسة في شرق طهران، بما فيها مجمع برشين العسكري المعروف بأهميته الاستراتيجية، فيما طالت الضربات محطة للطاقة في مدينة كرج.

وفي موجة ثانية من الهجمات، توسعت العملية لتشمل منشآت في مدينة شيراز جنوب إيران، وتشهد المنطقة حالة من التوتر المُتصاعد، في ظل تبادل التهديدات والضربات العسكرية بين الجانبين، ما يثير مخاوف المجتمع الدولي من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة.