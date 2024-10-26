رئيس الوزراء البريطاني: إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ولكن يجب تجنب المزيد من التصعيد بالمنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بدء تنفيذ ضربات، وصفها بالدقيقة، على أهداف عسكرية في إيران، بحسب وكالة "رويترز".

وأفادت صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، بأن 100 طائرة مقاتلة تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.

وكشفت مصادر دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى أن العملية العسكرية الإسرائيلية، جرت بتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية، حيث شهدت الأيام السابقة للهجوم مشاورات مُكثفة بين الجانبين، إذ أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالعملية، رغم تأكيد مسؤول في البنتاجون عدم المشاركة الأمريكية المباشرة في التنفيذ.

ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد المُتبادل بين الطرفين، حيث كان الاحتلال الإسرائيلي يخطط للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر، والذي يعد ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل خلال ستة أشهر.