ضبط سلغ غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة.. صور

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد حراز، مدير الإدارة، حملة تفتيشية بمراكز دمنهور وشبراخيت وكفر الدوار، تنفيذًا لتعليمات الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن ، واستكمالا للحملات التفتيشية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط بداخل أحد ثلاجات المواد الغذائية بدمنهور التابعة لأحد شركات تصنيع الحلويات الشرقية والغربية شهيرأصناف غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط بأحد مطاعم الفول والفلافل بدمنهور، 3 جراكن زيت طعام بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير محتفظ بخواصه الطبيعية بإجمالي وزن 60 كجم وتم تحرير محضر ضبط بذلك وقيد بقسم شرطة دمنهور برقم جنح وللعرض على النيابة العامة للتصرف .

كما تمكنت الحملة وبمركز بشبراخيت من ضبط مندوب مبيعات على سياره نقل مكشوفة متوقفة بالطريق العام بشارع السوق بشبراخيت تقوم ببيع رنجة، بالتفتيش أعلى صندوق السيارة الخلفى تلاحظ وجود عدد 50 كرتونة رنجة مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق ليوم الضبط مما يعد غش وخداع وتضليل للمستهلك وتلاعب متعمد فى يوم الانتاج وزيادة مدة الصلاحية وتم تحرير محضر ضبط بذلك وقيد بمركز شرطه شبراخيت برقم جنح وللعرض على النيابة العامة للتصرف.