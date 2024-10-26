بالفيديو.. خبير سياسي يكشف تطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني

علق الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت إيران في وقت مبكر من صباح اليوم في العاصمة طهران.

وأوضح غباشي خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الهجوم الإسرائيلي يشبه عمليات "بيت الطاعة الأمريكي"، مضيفًا أن الضربات كانت بعيدة عن البرنامج النووي الإيراني.

كما أشار غباشي إلى أن الغارات لم تسفر عن خسائر كبيرة، وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاء هجمته، بينما أكدت إيران أنها تصدت لهذا الهجوم.

وذكر غباشي أن هذه الغارات جاءت بعد أن أطلقت طهران نحو 200 صاروخ باليستي تجاه تل أبيب، في رد على الهجمات الإسرائيلية ضد مجموعاتها الوكيلة في الشرق الأوسط.

وأكمل: «حتى الآن لم يتم إعلان التفاصيل الكافة للغارات الإسرائيلية التي تمت على طهران، ومعرفة نوع الطيران الذي شن الهجوم فجر اليوم السبت».