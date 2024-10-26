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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد توجه نصائح مهمة لطلاب المدارس مع انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد
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كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي ستشهدها المحافظات.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد قائلة: «مع انخفاض قيم درجات الحرارة خلال الفترة الحالية يجب ارتداء الملابس الخريفية تجنبا للإصابة بنزلات البرد، خاصة مع وجود طقس بارد في الليل والساعات الأولى من الصباح».

وتابعت منار غانم: «درجات الحرارة الصغرى انخفضت بصورة كبيرة، لذا يجب على الطلاب ارتداء الملابس الثقيلة أثناء الذهاب للمدارس، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة».

وأوضحت غانم، أنه رغم انخفاض درجات الحرارة إلا أن عدم وجود نشاط للرياح لن يكون الجو بارد بصورة كبيرة، كما أن التوقعات تشير إلى أنه لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري. 

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