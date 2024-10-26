ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

النواب الأمريكي: الكونجرس يقف بحزم إلى جانب إسرائيل لضرب إيران دفاعا عن نفسها

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم السبت، أن الكونجرس يقف بحزم إلى جانب إسرائيل وهي تضرب إيران دفاعا عن نفسها، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، بدء تنفيذ ضربات، وصفها بالدقيقة، على أهداف عسكرية في إيران.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين، أن إسرائيل وجهت ضربات جوية لإيران، وذلك بالتزامن مع تقارير تفيد بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها على علم بتقارير الانفجارات في إيران ويجري التحقق منها، بينما أكد مسؤولون إسرائيليون، أن الجيش بدأ ضربات في إيران.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي سماع عدة انفجارات قوية في محيط العاصمة الايرانية طهران وخاصة مدينة الكرج ، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعتها أو مصدرها.

ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد المُتبادل بين الطرفين، حيث كان الاحتلال الإسرائيلي يخطط للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر، والذي يعد ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل خلال ستة أشهر.

رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي الكونجرس إيران إسرائيل