النواب الأمريكي: الكونجرس يقف بحزم إلى جانب إسرائيل لضرب إيران دفاعا عن نفسها

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم السبت، أن الكونجرس يقف بحزم إلى جانب إسرائيل وهي تضرب إيران دفاعا عن نفسها، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، بدء تنفيذ ضربات، وصفها بالدقيقة، على أهداف عسكرية في إيران.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين، أن إسرائيل وجهت ضربات جوية لإيران، وذلك بالتزامن مع تقارير تفيد بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها على علم بتقارير الانفجارات في إيران ويجري التحقق منها، بينما أكد مسؤولون إسرائيليون، أن الجيش بدأ ضربات في إيران.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي سماع عدة انفجارات قوية في محيط العاصمة الايرانية طهران وخاصة مدينة الكرج ، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعتها أو مصدرها.

ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد المُتبادل بين الطرفين، حيث كان الاحتلال الإسرائيلي يخطط للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر، والذي يعد ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل خلال ستة أشهر.