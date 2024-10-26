تشاهدون اليوم السبت.. كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة ومواجهات قوية في البريميرليج

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات على رأسها مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والتي جاءت كالتالي:

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا × بورنموث – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

برينتفورد × إيبسويتش تاون – الخامسة مساء

برايتون × وولفرهامبتون – الخامسة مساء

مانشستر سيتي × ساوثهامبتون – الخامسة مساء

إيفرتون × فولهام – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بلد الوليد × فياريال – الثالثة عصرا

رايو فاليكانو × ديبورتيفو ألافيس – الخامسة والربع مساء

لاس بالماس × جيرونا – السابعة والنصف مساء

ريال مدريد × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مباريات الدوري الإيطالي

نابولي × ليتشي – الرابعة عصرا – على قناة AD SPORTS Premium 1

أتالانتا × هيلاس فيرونا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج × بوروسيا دورتموند – الرابعة والنصف مساء

لايبزيج × فرايبورج – الرابعة والنصف مساء

شتوتجارت × هولشتاين كيل – الرابعة والنصف مساء

سانت باولي × فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

فيردر بريمن × باير ليفركوزن - السابعة والنصف مساء

مباريات الدوري الفرنسي

أنجيه × سانت إيتيان – السادسة مساء

ستاد ريمس × ستاد بريست – الثامنة مساء

لانس × ليل – العاشرة مساء

مباريات الدوري السعودي

الفيحاء × الاتفاق – السادسة مساء – على قناة SSC EXTRA 1 HD

الرائد × الفتح – السادسة مساء

الهلال × التعاون – التاسعة مساء – على قناة SSC EXTRA 1 HD