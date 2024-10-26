العين الإماراتي يصل القاهرة غدا لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتنينتال

تلقى النادي الأهلي إخطارا رسميا من نظيره العين الإماراتي يحدد فيه موعد وصوله إلى القاهرة استعدادا للمواجهة العربية والمرتقبة بين الفريقين في كأس إنتركونتنينتال.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي يوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس العالم للأندية للقارات "إنتركونتيننتال"

وكشف مصدر داخل الأهلي أن النادي تلقى خطابا رسميا من النادي الإماراتي يفيد بوصول بعثة نادي العين إلى القاهرة غدا الأحد علي متن طائرة خاصة.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي الأهلي سيتحمل التكاليف الخاصة ببعثة نادي العين من تذاكر الطيران والإقامة ومكان التدريببات طبقا للاتفاق الذي جرى بين كل الأطراف وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ويستعد الأهلي لمواجهة العين الإماراتي المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال.