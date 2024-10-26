حالة الطقس اليوم السبت 26-10-2024 في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، استقرارًا في درجات الحرارة بمحافظة البحيرة، اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024، مع سيطرة طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، متحولًا إلى برودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم السبت

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، يتوقع أن يشهد اليوم طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، ومعتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتبلغ ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط ما بين 1.50 متر إلى 2 متر، مع سرعة رياح تصل إلى حوالي 32 كيلو مترًا في الساعة، وارتفاع نسبة الرطوبة إلى 85 % على السواحل.

درجات المتوقعة اليوم السبت

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة العظمى في مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، 27 درجة مئوية، في حين تكون الصغرى 19 درجة مئوية.