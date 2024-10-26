جامعة قناة السويس تنظم ندوة تعريفية لطلاب مدرسة الطائف بعنوان "حيوانات البيئة المصرية"

نظمت جامعة قناة السويس ندوة تعريفية تحت عنوان "حيوانات البيئة المصرية" لأطفال مدرسة الطائف للغات، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي شدد على أهمية هذه الأنشطة في نشر الوعي البيئي بين الفئات العمرية المختلفة وتعريفهم بالثروات الحيوانية التي تزخر بها مصر.

جاءت الندوة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي عبرت عن حرص الجامعة على تعزيز الثقافة البيئية بين النشء وغرس مبادئ الحفاظ على البيئة والحياة البرية.

أقيمت الندوة بكلية الطب البيطري بإشراف الدكتورة داليا منصور، عميد الكلية، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و أدارها الدكتور أحمد محمد صلاح، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، حيث استهدفت الندوة صغار طلاب مدرسة الطائف للغات، وقدمت لهم معلومات شيقة حول الحيوانات الموجودة في البيئة المصرية.

تضمنت محاور الندوة التعريف بأكلات اللحوم وأكلات العشب من الحيوانات، والتعرف على الحيوانات البرية المصرية، بالإضافة إلى الزواحف والطيور التي تعيش في البيئة المصرية.

وشملت الفعالية جولة تعليمية للأطفال داخل متحف الحياة البرية، بالإضافة إلى زيارة ممتعة بواسطة الطفطف إلى مزرعة الكلية.