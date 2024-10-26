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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الإنتركونتيننتال.. الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
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يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أزمة كبيرة قبل أيام من مواجهة العين الإماراتي في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس العالم للأندية للقارات "الإنتركونتيننتال.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن السويسري مارسيل كولر متخوف جدا مع تعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابة في الفترة الأخيرة وعقب بطولة السوبر المصري وخاصة على صعيد خط الدفاع.

وقال المصدر إن المغربي أشرف داري مازال يعاني من إصابة في الكاحل وموقفه غامض وقد يبدوا خارج حسابات الجهاز الفني في مواجهة اليعن الإماراتي، كما يعاني خالد عبد الفتاح من إصابة بشد عضلي والثنائي غاب عن مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات.

وتابع المصدر أن الثنائي سيخضع لفحوصات طبية غدا الأحد، لتحديد موقفهما من مباراة العين وسط حالة من الترقب لدى الجهاز الفني.

وأشار المصدر أن "كولر" تلقى صدمة كبيرة بسبب موقف رامي ربيعة الذي غادر ملعب مباراة نهائي كأس السوبر أمام الزمالك متأثرا بالإصابة وسيجري فحوصات طبية ايضا لتحديد حجم الإصابة وموقفة من مباراة العين الإماراتي.

كما اشتكى ياسر إبراهيم أيضا في نهاية مباراة الزمالك من آلام في القدم بالإضافة لتعرض حسين الشحات لإصابة عضلية في نهاية المباراة.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ويستعد الأهلي لمواجهة العين الإماراتي المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

النادي الاهلي الأهلي مع العين الإماراتي بطولة إنتركونتيننتال خط الدفاع المغربي أشرف داري