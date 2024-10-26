أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمِّر 17 طائرة مسيرة أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أنه "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان أنه "تم تدمير واعتراض 17 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة، إذ تم إسقاط 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و2 فوق أراضي مقاطعة أوريول".