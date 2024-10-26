أعلنت السلطات العراقية، استئناف الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية"، اليوم /السبت/.
وكانت السلطات العراقية كانت قد علقت الرحلات الجوية بجميع المطارات عقب غارات جوية إسرائيلية عدة استهدفت إيران فجر اليوم.
بوابة العرب
العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية بجميع المطارات
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أعلنت السلطات العراقية، استئناف الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية"، اليوم /السبت/.
أعلنت السلطات العراقية، استئناف الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية"، اليوم /السبت/.