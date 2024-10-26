العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية بجميع المطارات

أعلنت السلطات العراقية، استئناف الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية"، اليوم /السبت/.

وكانت السلطات العراقية كانت قد علقت الرحلات الجوية بجميع المطارات عقب غارات جوية إسرائيلية عدة استهدفت إيران فجر اليوم.

