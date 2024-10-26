مسئول أمريكي: إسرائيل أخطرت واشنطن قبل هجومها على إيران

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة قبل شن ضرباتها على إيران، مؤكدا أن واشنطن لم تشارك في العملية.

كما نقلت رويترز عن مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن "ضربات إسرائيل يجب أن تكون نهاية للتبادل المباشر لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب

فيما أعلنت إيران أن إسرائيل هاجمت عددا من المواقع العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام؛ مما أسفر عن أضرار محدودة في بعضها.



وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35" المتطورة، ضمن نحو 100 مقاتلة نفذت الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أن تلك المقاتلات قطعت مسافة تتعدى 2000 كيلو متر وصولا إلى أهدافها في إيران.