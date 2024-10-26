ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

روجينا تشارك جمهورها صور من مهرجان الجونة السينمائي

الفنانة روجينا والدكتور
الفنانة روجينا والدكتور أشرف ذكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت الفنانة روجينا جمهورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بمجموعة من الصور رفقة زوجها الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان، وسط كوكبة من نجوم الفن من كل بلاد العالم.

ونشرت الفنانة روجينا علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لها مع زوجها الدكتور أشرف ذكي من جلسات تصوير المهرجان.

وعلقت الفنانة روجينا علي الصور "حفل افتتاح مهرجان الجونة الدورة السابعة"، وتفاعل المتابعين ورواد السوشيال ميديا علي الصور وأشاد الجمهور بالمشاركة والتفاهم المعتاد بين الزوجين.

كرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ ٧، الفنان محمود حميدة بجائزة التميز الإبداعي، عن مجمل أعماله وتاريخه الفني.

شارك في مهرجان الجونة السينمائي عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي والعالمي، وسط عدد كبير من العروض السينمائية والفعاليات الفنية علي مدار أيام المهرجان.

روجينا أشرف ذكي الفنانة روجينا الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية مهرجان الجونة السينمائي