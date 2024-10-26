روجينا تشارك جمهورها صور من مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة روجينا جمهورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بمجموعة من الصور رفقة زوجها الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان، وسط كوكبة من نجوم الفن من كل بلاد العالم.

ونشرت الفنانة روجينا علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لها مع زوجها الدكتور أشرف ذكي من جلسات تصوير المهرجان.

وعلقت الفنانة روجينا علي الصور "حفل افتتاح مهرجان الجونة الدورة السابعة"، وتفاعل المتابعين ورواد السوشيال ميديا علي الصور وأشاد الجمهور بالمشاركة والتفاهم المعتاد بين الزوجين.

كرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ ٧، الفنان محمود حميدة بجائزة التميز الإبداعي، عن مجمل أعماله وتاريخه الفني.

شارك في مهرجان الجونة السينمائي عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي والعالمي، وسط عدد كبير من العروض السينمائية والفعاليات الفنية علي مدار أيام المهرجان.