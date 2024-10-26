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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصادر: إسرائيل تأمل أن يؤدي الرد المدروس لوقف الهجمات المتبادلة

الهجوم الاسرائيلى
الهجوم الاسرائيلى على طهران
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نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "نأمل أن يؤدي الرد المدروس إلى وضع حد للردود المتبادلة".

من ناحيتها ، نقلت صحيفة التايمز عن مصدر استخباري إسرائيلي مطلع قوله "نجحنا في تحييد الدفاعات الجوية الإيرانية بشكل كامل".

وقال المصدر إن "هذه رسالة واضحة بأن إسرائيل لديها حرية العمل في المجال الجوي الإيراني".

وحذّر من أن الرد الإيراني سيمنح إسرائيل الشرعية للنظر في أنواع أخرى من الأهداف.

فيما أعلنت إيران أن إسرائيل هاجمت عددا من المواقع العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام؛ مما أسفر عن أضرار محدودة في بعضها.
 

الدفاعات الجوية الإيرانية إيران إسرائيل