أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 687 ألفا و600 جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /السبت/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 687 ألفا و600 جندي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1690 جنديا ما بين قتيل وجريح وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و109 دبابات و18 ألفا و332 مركبة مدرعة و19 ألفا و782 من النظم المدفعية و1240 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و984 من أنظمة الدفاع الجوي و2625 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و541 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و27 ألفا و460 من المركبات وخزانات الوقود و17 ألفا و726 طائرة بدون طيار".