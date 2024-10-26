"فايننشيال تايمز": ردود الفعل الإيرانية المحتملة ستتوقف على كثافة الضربات الإسرائيلية ونطاقها

قالت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية إن نطاق وعنف أي ردود أفعال محتملة من إيران على الضربات الإسرائيلية؛ سيتوقف على مدى توسيع إسرائيل دائرة ضرباتها وكثافه تلك الضربات ضد العمق الإيراني.

وذكرت الصحيفة - في تقرير اليوم /السبت/ - أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على إسرائيل؛ لتفادي ضرب المنشآت النووية أو النفطية داخل العمق الإيراني في وقت كانت فيه تل أبيب قد أعدت "عدتها"؛ للتصدي لهجمات صاروخية مكثفه من إيران، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ما صدر عن إيران من بيانات رسمية تناقلتها وكالات الأنباء المقربه من النظام الحاكم في طهران مالت إلى التخفيف من أثر تلك الضربات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن الضربات التي نفذتها إسرائيل ضد إيران صباح اليوم قد تتبعها ضربتين متتاليتين، وذلك نقلا عن مصدر عسكري اسرائيلي قريب من دوائر صنع القرار العمليات والعسكري في وزاره الدفاع الإسرائيلية.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن مصادرها في إسرائيل - لم تسمها - القول إن اجتماعا يعقد في الوقت الراهن بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريق مستشاريه العسكريين والأمنيين بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية؛ وهو ما اكده بيان صادر عن مكتب نتنياهو.