جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول الحفاظ على البيئة من منظور إسلامي لطلاب المدارس

نظمت جامعة قناة السويس ندوة بعنوان "الحفاظ على البيئة من منظور إسلامي" لطلاب مدرسة الشهيد محمد حسن حسنين الثانوية بنات ومدرسة المعدات الثقيلة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد على أن الإسلام يولي اهتماماً بالغاً بالبيئة والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن جامعة قناة السويس تسعى من خلال هذه الأنشطة لتعزيز الوعي البيئي ودور الأجيال الناشئة في حماية المحيط البيئي.

أقيمت الندوة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشارت إلى حرص الجامعة على غرس المفاهيم الدينية السليمة التي تحث على الحفاظ على البيئة وتجميلها، مؤكدةً أن هذا جزء من رسالة الجامعة في نشر الوعي البيئي والثقافة الإسلامية.

أقيمت الفعالية تحت إشراف الدكتورة سحر حساني، عميد معهد الاستزراع السمكي، وأدارها الدكتور حسنين السعيد حسنين، أستاذ الدراسات الإسلامية بمعهد الدراسات الأفروآسيوي.

تناولت الندوة عدة محاور من بينها ضرورة إزالة الضرر باعتباره واجباً شرعياً، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تجميل المكان وحمايته كواجب ديني.

وتم تنظيم الندوة بإشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، ضمن سلسلة أنشطة تهدف إلى نشر الوعي البيئي من منظور إسلامي وتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة بين طلاب المدارس، تحقيقاً لرؤية الجامعة في الريادة الأكاديمية وخدمة المجتمع.