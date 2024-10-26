البنتاجون: لم نرصد أي هجوم على العراق.. ولا تغيير في "تموضع قواتنا "

قال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنه لم يتم رصد أي هجوم على العراق، مؤكدا عدم وجود تغيير في "تموضع القوات الأمريكية في هذه المرحلة".

وأضاف المسئول - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن لدى البنتاجون تقييما واضحا حتى الآن حول الأهداف التي ضربتها إسرائيل في إيران، ومدى نجاح هذه الضربات.

من جانبه، قال مسئول دفاعي أمريكي - في تصريح لـ"فويس أوف أمريكا" - إن جميع القوات الأمريكية الإضافية التي أمر "البنتاجون" بإرسالها إلى الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر وصلت إلى المنطقة قبل الضربات الإسرائيلية على إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل ساعات، تنفيذ "ضربات موجهة بدقة" على أهداف عسكرية في إيران، وذلك ردا على الهجمات الإيرانية المستمرة ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.