ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إيران: إسرائيل هاجمت مواقع عسكرية في 3 محافظات خلفت أضرارا محدودة

هجوم اسرائيل على
هجوم اسرائيل على ايران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت إيران أن إسرائيل هاجمت عددا من المواقع العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام؛ مما أسفر عن أضرار محدودة في بعضها.
وذكرت قيادة الدفاع الجوي الإيرانية - في بيان أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء اليوم /السبت/ - "أنه رغم تحذيرات طهران السابقة لتجنب أي عمل مغامرة؛ فإن الاحتلال الإسرائيلي هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام"، مشيرة إلى أن نظم الدفاع الجوي قامت بـ "اعتراض الهجوم والتصدي له"، ما خلف أضرارا محدودة ببعض المواقع.
وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35" المتطورة، ضمن نحو 100 مقاتلة نفذت الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أن تلك المقاتلات قطعت مسافة تتعدى 2000 كيلو متر وصولا إلى أهدافها في إيران.

إيران طهران خوزستان إسرائيل