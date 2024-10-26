إيران: إسرائيل هاجمت مواقع عسكرية في 3 محافظات خلفت أضرارا محدودة

أعلنت إيران أن إسرائيل هاجمت عددا من المواقع العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام؛ مما أسفر عن أضرار محدودة في بعضها.

وذكرت قيادة الدفاع الجوي الإيرانية - في بيان أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء اليوم /السبت/ - "أنه رغم تحذيرات طهران السابقة لتجنب أي عمل مغامرة؛ فإن الاحتلال الإسرائيلي هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام"، مشيرة إلى أن نظم الدفاع الجوي قامت بـ "اعتراض الهجوم والتصدي له"، ما خلف أضرارا محدودة ببعض المواقع.

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 35" المتطورة، ضمن نحو 100 مقاتلة نفذت الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أن تلك المقاتلات قطعت مسافة تتعدى 2000 كيلو متر وصولا إلى أهدافها في إيران.