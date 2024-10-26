مسئول أمريكي: الرد الإسرائيلي على إيران يجب أن يكون خاتمة لتبادل إطلاق النار بين الجانبين

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، إن إسرائيل نفذت فجر اليوم هجمات جوية دقيقة استهدفت عدة مواقع عسكرية في إيران، في إطار رد عسكري مباشر، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تكن ضالعة في هذه العملية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم السبت، أن هذا الرد الإسرائيلي يجب أن يكون خاتمة للتبادل المباشر لإطلاق النار بين الجانبين، داعيا جميع الدول ذات التأثير إلى الضغط على إيران لوقف هجماتها على إسرائيل، بهدف إنهاء سلسلة الهجمات المتبادلة.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وفريقه للأمن القومي عملوا مع الإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية؛ لتشجيعهم على رد يتسم بالتناسب والدقة، وهذا ما تحقق الليلة.

وتابع، أن الرئيس بايدن ناقش الوضع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي وحثه على اتخاذ إجراءات تردع الهجمات على إسرائيل، مع الحرص على تجنب المزيد من التصعيد، وهو هدف مشترك بين الطرفين.

وأكد المسؤول أنه في حال رد إيران، فإن الولايات المتحدة مستعدة تماما للدفاع عن إسرائيل، وأن إيران ستواجه عواقب نتيجة أي هجوم آخر.

في سياق متصل، أعلن المسؤول أن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة جهود تفضي إلى إنهاء النزاع في لبنان، عبر اتفاق يتيح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق العودة بأمان إلى منازلهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة على استعداد لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة؛ وتأمين عودة الرهائن، مضيفا أن الخطوط العريضة لهذه الترتيبات جاهزة وينبغي تنفيذها دون تأخير.