مدينة صينية تطلق خط إنتاج ذكي للأقمار الاصطناعية التجارية

أعلنت الصين إطلاق خط إنتاج ذكي قادر على تصنيع أكثر من 150 قمرا اصطناعيا تجاريا صغيرا سنويا، يتراوح وزن كل منها بين 50 و500 كجم، في مجمع صناعي بمدينة تشوتشو بوسط الصين.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا"، اليوم السبت، إلى أنه من المتوقع أن يعزز خط الإنتاج الجديد في مقاطعة هونان، المملوك لشركة هونان الخاصة لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية المحدودة، صناعة الأقمار الاصطناعية التجارية في البلاد.

وأوضحت الشركة أنها بدأت بالفعل تلقي طلبات على الأقمار الاصطناعية وستبدأ الإنتاج فور إطلاق الخط.

وتشمل منشأة الشركة لتصنيع الأقمار الاصطناعية مركزا للبحث والتطوير، ومصنعا لتصنيع الأقمار الاصطناعية، ومركزا لاختبار البيئة الفضائية، ومركزا لاختبار وتقييم المواد الفضائية.

وتم إطلاق الخط خلال القمة الدولية الثالثة لتطبيقات نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية في المدينة، والتي سلطت الضوء على نمو وآفاق الصناعة المتعلقة بالأقمار الاصطناعية.