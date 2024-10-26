مصادر إيرانية: "التقديرات الأولية" تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي كان ضعيفا

أكدت مصادر إيرانية، اليوم /السبت/ أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف طهران وخوزستان وإيلام كان ضعيفًا.

وذكرت المصادر - وفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء- أن "الكيان الإسرائيلي" حاول استهداف مراكز عسكرية في بعض مناطق من طهران وخوزستان وإيلام؛ ووقعت بعض الأضرار المحددة، ولكن بسبب الإجراءات الدفاعية وكذلك الاستعدادات المتخذة، لم يتم الإبلاغ عن نتيجة محددة لهذه الهجمات حتى الآن.

وقال مصدر مطلع في تصريح أوردته وكالة تسنيم "إن ادعاء الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 نقطة في إيران هو أمر غير واقعي ويدخل في إطار الحرب النفسية"، مؤكدا أن عدد أهداف الهجوم هو أقل من هذا بكثير.

وأشار المصدر إلى أن "الاعتداء الإسرائيلي تم من خارج حدود إيران وألحق أضرارا محدودة"، مشيرا إلى أن الأخبار التي تفيد بمشاركة 100 طائرة عسكرية إسرائيلية في هذا الاعتداء هي أيضًا كاذبة تمامًا وتسعى إسرائيل إلى تضخيم هجومها الضعيف.

كما أفادت الوكالة بعدم وقوع أي هجوم على المراكز العسكرية للحرس الثوري في غرب أو جنوب غرب طهران حتى الآن.