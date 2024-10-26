جامعة قناة السويس تنظم ندوة للتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الهمم

نظمت جامعة قناة السويس ندوة علمية ضمن مبادرة "بداية" للتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية، لافتاً إلى أن الدولة تسعى جاهدة لدمجهم في كافة نواحي الحياة وتقديم الفرص المتساوية لهم، وحرصها على إشراكهم في مختلف المبادرات الرئاسية، تأكيداً على دورهم الفعّال في بناء المجتمع.

أقيمت الندوة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي تحدثت عن دور الجامعة البارز في تنفيذ مبادرة "بداية" وتخصيص الجهود لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت أن جامعة قناة السويس تهدف من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي المجتمعي وزرع مفاهيم الاحترام والتضامن الاجتماعي مع ذوي الهمم، مما يسهم في تمكينهم ويعزز مكانتهم في المجتمع.

أشرف على تنظيم الندوة الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وقدمتها الدكتورة هالة رمضان، الأستاذ بقسم التربية الخاصة بكلية التربية.

وأقيمت الفعالية في مدرسة أرض المشتل الثانوية للبنات، حيث شملت محاور الندوة تعريفاً بصفات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوضيحاً لمفهوم التنمر ضدهم، وأنواعه وأشكاله، بالإضافة إلى تناول سمات شخصية المتنمر والمُتنمر عليه.

كما ركزت الندوة على أساليب علاج التنمر تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، مسلطة الضوء على أهمية توفير بيئة داعمة لهم تمكنهم من التفاعل الإيجابي في المجتمع.

شهدت الندوة حضور وتفاعل من ذوي الهمم وأسرهم.

أشرفت على تنظيم الندوة الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بمشاركة إدارة المشاركة المجتمعية بإدارة شمال بإشراف الأستاذة دعاء العجرودي.

جدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز المعرفة المجتمعية وتحقيق رؤية جامعة قناة السويس في الريادة الأكاديمية وخدمة المجتمع.