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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفارة الروسية في طهران: نواصل أنشطتنا الطبيعية

السفارة الروسية
السفارة الروسية في طهران
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 أعلنت السفارة الروسية في طهران أن السفارة والبعثات الدبلوماسية الروسية في إيران تواصل أنشطتها الطبيعية، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم (السبت). 
ونقلت وكالة (مهر للأنباء) الإيرانية عن السفارة الروسية في طهران قولها في بيان: "إن القوات الجوية الإيرانية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في محافظات طهران وإيلام وخوزستان".
وأضاف البيان أنه "في الوقت الحالي، الوضع في العاصمة والمدن الكبرى الأخرى في إيران هادئ، وتواصل السفارة الروسية والمؤسسات الروسية الأخرى أنشطتها العادية".

السفارة الروسية في طهران الهجوم الإسرائيلي إيران