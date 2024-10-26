اليوم.. محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة إنهاء حياة زوجها وتقطيعه ببدر

تعقد محكمة جنايات بدر المنعقدة في التجمع الخامس اليوم السبت، جلسة محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة إنهاء حياة زوجها بواسطة سلاح أبيض سكين، وعصا خشبية داخل محل سكن المجني عليه المعرفة إعلاميًا بـ جريمة بدر.

الزوجة المتهمة اعترفت أمام النيابة بارتكاب الواقعة مبررة قيام الزوج بالتعدي عليها بالضرب قائلة: "زوجي كان بيعاملني وحش وكانت حياتي معه كلها قسوة، حتى طرق العشيق وهو أحد أقارب زوجي باب قلبي، بعدما حضر لمنزلنا لتناول وجبة الغداء مع زوجي وبعدها تبادلنا أرقام الهواتف وبدأت العلاقة بيننا تتحول للقاءات جنسية في غياب زوجي".



وأضافت: "خلصت عليه عشان أعرف أعيش حياتي مع عشيقي، ومارسنا الجنس بجوار جثته وتخلصنا منها على مدار أيام بعد تقطيعها".

وكشفت التحقيقات في واقعة قتل سائق على يد زوجته وعشيقها بمدينة بدر، أن الزوجة وضعت للمجني عليه أقراص كلوزبكس منومة داخل كوب شاي، ليلة رأس السنة وبعدما فقد وعيه سهلت للعشيق دخول الشقة وقامت بحبس طفلها داخل غرفة، ثم قام العشيق بالتعدي بالضرب على الزوج باستخدام قطعة خشبية حتى هشم رأسه.

كما دلت التحقيقات، على أن المتهم الثاني في الواقعة أحد أقارب المجني عليه، ونشأت بينه وبين المتهمة الأولى علاقة غير شرعية منذ فترة طويلة، حتى قرر العاشقان كتابة الفصل الأخير في حياة الضحية.



وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين نفذا الجريمة ليلة رأس السنة وقاما بتقطيع الجثة وإلقائها على فترات متباعدة داخل أكياس بلاستيكية بجوار صناديق القمامة، ثم قامت الزوجة بالتوجه نحو قسم الشرطة وحررت محضرا باختفاء الزوج.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة اعترفت أنها وعشقيها مارسا الجنس بعد قتل الزوج بجوار الجثة قبل التخطيط لتقطيعها.

وفي وقت سابق فتحت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط سيدة وعشقيها لاتهامها بقتل زوج الأولى وتقطيع جثته وإلقائه للكلاب بنطاق قسم شرطة بدر، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث وتفريغها، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.



وكشفت التحقيقات أن البداية كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان فى منزله فى نفس اليوم التى ادعت زوجته فيه اختفائه.

وأضافت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل، ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعوها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقوها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم.