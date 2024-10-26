ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"كانت بتنشر الغسيل".. سقوط ربة منزل من الطابق الثاني في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيبت ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثاني عقب اختلال توازنها بعد سقوط الحاجز الحديدة بشرفة شقتها أثناء نشرها الغسيل بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيدة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام ربة منزل بنشر الغسيل سقط السور الحديدي للشرفة واختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني، جري نقلها مصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اختل توازنها أجهزة الأمن الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة مديرية امن الجيزة