"كانت بتنشر الغسيل".. سقوط ربة منزل من الطابق الثاني في الجيزة

أصيبت ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثاني عقب اختلال توازنها بعد سقوط الحاجز الحديدة بشرفة شقتها أثناء نشرها الغسيل بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيدة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام ربة منزل بنشر الغسيل سقط السور الحديدي للشرفة واختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني، جري نقلها مصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.