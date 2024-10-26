اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية للنادي المصري

يعقد النادي المصري جمعيته العمومية العادي اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر، ليبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء، بمقر فرع النادي المصري ( الضواحي 1 - النادي المصري الاجتماعي )، وذلك للنظر فى جدول الاعمال الأتي:

• التصديق على المحضر السابق المنعقد في 2023/12/2 م.

• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالي خلال الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م..

• عرض تقرير النشاط عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض خطة النشاط عن الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.

• النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها.