هيئة البث الإسرائيلية: انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي أعلن انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات.

وأوضح موقع "أكسيوس"، أن الموجتان الثانية والثالثة على إيران ركزتا على قواعد صواريخ ومسيرات.

ومنذ قليل، قالت وكالة "فرانس برس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا بعد الهجوم على إيران.

وأعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية، تفعيل الدفاعات الجوية في وسط طهران، وأعلن التلفزيون الإيراني، سماع 6 أصوات قوية تشبه الانفجارات قبل ساعة في عدة مناطق بالعاصمة ومصدرها غير معروف.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش بدأ شن هجوم انتقامي على إيران، ردًا على الهجوم التي شنته طهران قبل أيام، وذلك ثأرًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقادة حزب الله اللبناني، وعلى رأسهم الأمين العام، حسن نصر الله، لافتةً إلى أنها شملت أهدافًا عسكرية، بما فيها موقع الحرس الثوري.