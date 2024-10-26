صندوق النقد الدولي يعلن تولي محمد معيط رئيسًا للمجموعة العربية ودول المالديف

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تستضيف حاليًا الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عملية التصويت لاختيار الدكتور محمد معيط، كممثل رسمي للمجموعة العربية ودول المالديف في صندوق النقد الدولي، ليخلف الدكتور محمود محيي الدين الذي انتهت فترة عمله في أكتوبر الجاري.

وأفادت مصادر مطلعة بواشنطن، أن التصويت انتهى بدعم عربي قوي لصالح معيط.

وأعلن صندوق النقد الدولي منذ قليل، بشكل رسمي انتخاب الدكتور محمد معيط، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ووزير المالية السابق، بمنصب ممثل المجموعة العربية ودول المالديف في صندوق النقد الدولي، بدعم عربي قوي، ليخلف الدكتور محمود محيي الدين الذي انتهت فترة عمله في أكتوبر الجاري.

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، عملية التصويت لاختيار الدكتور محمد معيط، حيث انتهى التصويت منذ قليل.

ويتولى الدكتور محمد معيط، ممثل الدول العربية ودول المالديف منصبه بدءًا من الأول من نوفمبر، مع إعلان التشكيل الكامل للمديرين التنفيذيين للصندوق عن كل المناطق الأسبوع المقبل.



مصر ترشح محمد معيط بعد التوافق العربي

كانت مصر قد أبلغت صندوق النقد الدولي بترشيح الدكتور محمد معيط للمنصب في يوليو الماضي، حيث تم التوافق مع مجموعة الدول العربية على دعمه، بعدما كانت الإمارات قد أبدت رغبتها في الحصول على المنصب، لكن اتصالات رفيعة المستوى أكدت التوافق على المرشح المصري.

يُذكر أن مجموعة الدول العربية بصندوق النقد تضم جميع الدول الخليجية عدا السعودية، التي تشغل مقعدًا مستقلًا، إلى جانب دول أخرى مثل: مصر، العراق، الأردن، لبنان، الصومال، اليمن، والمالديف.

وشغل الدكتور محمد معيط منصب وزير المالية لمدة أكثر من ست سنوات منذ عام 2018، وكان قبلها نائبًا لوزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، وعمل في عدة مناصب أخرى في وزارة المالية، ومساعد أول لوزير الصحة ونائب رئيس وقائم بإعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، كما أنه أستاذ بجامعة القاهرة، وعمل بجامعات في إنجلترا وإسكتلندا.

وتُعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بحضور وفد مصري رفيع يضم وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وعدد من رؤساء البنوك ونواب الوزراء.