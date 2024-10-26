إيران.. إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر

أعلنت وكالة "إيرنا" نقلًا عن المتحدث باسم الطيران المدني الإيراني، إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر، وذلك تزامنًا مع استمرار طيران الجيش الإسرائيلي مهاجمة الأراضي إيران.

ومنذ قليل، قالت وكالة "فرانس برس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا أمنيا بعد الهجوم على إيران.

وأعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية، تفعيل الدفاعات الجوية في وسط طهران، وأعلن التلفزيون الإيراني، سماع 6 أصوات قوية تشبه الانفجارات قبل ساعة في عدة مناطق بالعاصمة ومصدرها غير معروف.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش بدأ شن هجوم انتقامي على إيران، ردًا على الهجوم التي شنته طهران قبل أيام، وذلك ثأرًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقادة حزب الله اللبناني، وعلى رأسهم الأمين العام، حسن نصر الله، لافتةً إلى أنها شملت أهدافًا عسكرية، بما فيها موقع الحرس الثوري.