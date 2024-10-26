إيران: لا تقارير عن سقوط ضحايا في الهجوم الإسرائيلي حتى الآن

قالت وسائل إعلام إيرانية، أن الهجوم الذي شنته إسرائيل الليلة، لم ينتج عنه سقوط ضحايا، وأن الدفاعات الجوية اعترضت عددًا من الصواريخ المعادية الإسرائيلية في سماء إيران.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن العديد من أسراب المقاتلات شاركت في الهجوم على إيران ومن بينها "F35 وF16 وF15".

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن أكثر من 100 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران.

وأعلن إعلام إيراني، أنه لم يتم استهداف أي موقع عسكري للحرس الثوري في غرب وجنوب غرب طهران.

وأوضح، أن الدفاعات الجوية اعترضت عددًا من الصواريخ المعادية الإسرائيلية في سماء إيران.

وأعلنت القناة "12 الإسرائيلية"، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن الموجة الثانية من الهجوم، وهناك أنباء عن انفجارات في شيراز.

كما أعلنت وكالة فارس الإيرانية، إن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران كانت أهدافا للهجوم الإسرائيلي.