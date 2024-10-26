وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي 4 انفجارات جديدة في طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، سماع دوي 4 انفجارات جديدة في طهران، وأوضح مسؤول أمريكي، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ الموجة الثانية من الهجوم على إيران.

وقال إعلام إسرائيلي، إن أحد الأهداف التي تمت مهاجمتها بالقرب من طهران هو نظام رادار لبطارية دفاع جوي.

كما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهجوم على إيران يتم على موجات ويستهدف منشآت عسكرية ومصانع إنتاج صواريخ بالستية.

ومنذ قليل، أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت بشأن الهجوم الإسرائيلي الليلة على إيران.

قام الجيش الإسرائيلي الليلة بمهاجمة إيران، ردًا على الهجوم التي شنته طهران قبل أيام، وذلك ثأرًا لاغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقادة حزب الله اللبناني، وعلى رأسهم الأمين العام، حسن نصر الله، لافتةً إلى أنها شملت أهدافًا عسكرية، بما فيها موقع الحرس الثوري.